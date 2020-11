Uomini e Donne gossip, l’ex di Chiara mette in guardia Davide Donadei: “Sta mentendo” (Di giovedì 19 novembre 2020) Come spesso accade in questi casa, quando una corteggiatrice di Uomini e Donne diventa famosa, spuntano ex fidanzati o ex amiche che la criticano e ne parlano male. Ed è successo anche a Chiara Rabbi. La bella corteggiatrice di Davide Donadei, che si contende con Beatrice Buonocore le attenzioni del tronista, è stata “smascherata” dal suo ex fidanzato. Anche se ovviamente si tratta della parola di lui contro la sua. In un’intervista, il ragazzo ha diChiarato che Chiara non è quello che sembra: starebbe infatti fingendo, simulando un interesse che non prova. A Davide direbbe infatti le stesse parole che diceva all’ex fidanzato, omettendo che il tatuaggio sul polso di cui le aveva chiesto il tronista era stato fatto ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 19 novembre 2020) Come spesso accade in questi casa, quando una corteggiatrice didiventa famosa, spuntano ex fidanzati o ex amiche che la criticano e ne parlano male. Ed è successo anche aRabbi. La bella corteggiatrice di, che si contende con Beatrice Buonocore le attenzioni del tronista, è stata “smascherata” dal suo ex fidanzato. Anche se ovviamente si tratta della parola di lui contro la sua. In un’intervista, il ragazzo ha dito chenon è quello che sembra: starebbe infatti fingendo, simulando un interesse che non prova. Adirebbe infatti le stesse parole che diceva alfidanzato, ondo che il tatuaggio sul polso di cui le aveva chiesto il tronista era stato fatto ...

matteosalvinimi : #Salvini: Lenticchie con i VERMI alla Polizia penitenziaria. Non so se sia una nuova specialità, ma dare alle nostr… - TizianaFerrario : #Mussolini non ha fatto una sola cosa buona x le donne. Era un maschilista.Una sequenza di leggi x far tornare a ca… - TizianaFerrario : Volete sapere cosa #Mussolini ha fatto contro le donne,pur di tenerle a casa a fare solo figli?Una lunga serie di o… - MedsMaddy : RT @noisiamomarea: Ci vuole più educazione sessuale nelle scuole, e non solo quella eteronormativa. Ci vuole educazione al consenso, al ris… - ellenica79 : @greatescapef Guarda che le prime a sottolineare questo sono proprio le donne, la mamme, le “amiche”, facendosi con… -