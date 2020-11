Ibrahimovic, siparietto con Calhanoglu: "Non ho deciso se farti tirare le punizioni" (Di martedì 3 novembre 2020) MILANO - Divertente siparietto andato in scena su Instagram tra Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu , grandi protagonisti del Milan capolista di Stefano Pioli e grandi amici fuori dal rettangolo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 3 novembre 2020) MILANO - Divertenteandato in scena su Instagram tra Zlatane Hakan, grandi protagonisti del Milan capolista di Stefano Pioli e grandi amici fuori dal rettangolo ...

sportli26181512 : Ibrahimovic, siparietto con Calhanoglu: 'Non ho deciso se farti tirare le punizioni': Show sui social tra il fuoric… - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: @Ibra_official scherza con @hakanc10: «Punizioni? Non ho deciso chi le tira» Siparietto social tra @hakanc10 e @Ibra_off… - la_rossonera : @Ibra_official scherza con @hakanc10: «Punizioni? Non ho deciso chi le tira» Siparietto social tra @hakanc10 e… - GraziaMarocco : RT @MilanNewsit: Calhanoglu-Ibrahimovic, siparietto social. Lo svedese: 'Non ho ancora deciso se batterai le punizioni' - MilanForever81 : RT @MilanNewsit: Calhanoglu-Ibrahimovic, siparietto social. Lo svedese: 'Non ho ancora deciso se batterai le punizioni' -