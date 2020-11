Whirlpool Napoli prima fabbrica ‘Bene Comune’. La proposta di Dema (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Lo stabilimento Whirlpool di Napoli come primo esempio di “fabbrica bene comune” d’Italia, questa la proposta lanciata dal primo cittadino napoletano, Luigi de Magistris insieme all’assessorato al Lavoro di Palazzo San Giacomo. “A questa proposta il Governo non si può sottrarre” ha spiegato il sindaco, insieme all’assessore alle politiche sociali e al Lavoro, Monica Buonanno, nel corso dell’assemblea di ieri nella fabbrica di via Argine. Un’assemblea aperta alla città, svolta nella data scelta dalla multinazionale per la cessazione dell’attività produttiva su Napoli. Una sorta di “nazionalizzazione napoletana” con ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Lo stabilimentodicome primo esempio di “bene comune” d’Italia, questa lalanciata dal primo cittadino napoletano, Luigi de Magistris insieme all’assessorato al Lavoro di Palazzo San Giacomo. “A questail Governo non si può sottrarre” ha spiegato il sindaco, insieme all’assessore alle politiche sociali e al Lavoro, Monica Buonanno, nel corso dell’assemblea di ieri nelladi via Argine. Un’assemblea aperta alla città, svolta nella data scelta dalla multinazionale per la cessazione dell’attività produttiva su. Una sorta di “nazionalizzazione napoletana” con ...

