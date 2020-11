Traffico Roma del 01-11-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 1 novembre 2020) LuceverdeBuona serata dalla redazione Bentrovati a questo aggiornamento sulla via Braccianese un incidente sta rallentando ilnella zona di Osteria Nuova ci troviamo all’altezza del Bivio per Anguillara scorre regolare invece ildentroricordiamo i lavori in via di Tor Bella Monaca chiusa all’altezza della via Casilina deviato ilprestare attenzione per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Simone Cerchiara per questo aggiornamento è tutto un servizio a cura della e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità