Da Merkel a Laschet | la svolta della Cdu spiegata da Von Ziegner

(Di domenica 1 novembre 2020) Mentre la Germania è alle prese con chiusure parziali che dureranno un mese a partire dal prossimo lunedì 2 novembre, la Cdu continua a vivere un momento tribolato. Il Congresso del partito prevesito per l’8 dicembre a Stoccarda è stato rinviato a causapandemia. E dunque la riunionebase cristiano-democratica, in seno alla quale si dovrà scegliere il nuovo presidente e quindi il candidato per la cancelleria tedesca, è prevista per l’inizio del prossimo anno. I tre candidati in lizza, seppure sovrastati dalla presenza preponderanteCancelliera Angela, continuano la loro campagna elettorale “sottobanco”, cercando di tessere rapporti utili per accrescere il proprio sostegno. Elke Von, politica di lungo corso ...