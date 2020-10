Esplosione e incendio in un'abitazione (Di sabato 31 ottobre 2020) Firenze 31 ottobre 2020 - I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo in Via Quintole per le Rose a seguito di una Esplosione, con conseguente incendio , avvenuta in un'abitazione. ... Leggi su lanazione (Di sabato 31 ottobre 2020) Firenze 31 ottobre 2020 - I vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo in Via Quintole per le Rose a seguito di una, con conseguente, avvenuta in un'. ...

Quattro persone, due adulti e due bambini affidati ai sanitari del 118. E' avvenuto in via Quintole per le Rose ...

Un'esplosione ha provocato un incendio in un'abitazione in via Quintole per le Rose, nel comune di Impruneta. Sono quattro le persone rimaste coinvolte ...

