Portata via in una settimana da una malattia fulminante | Denise è morta a 21 anni

C'è sgomento a Rudiano per l'improvvisa morte di una giovane studentessa d'arte. Non aveva alcuna patologia pregressa Una malattia fulminante se l'è Portata via in tempi brevissimi. Così è morta a soli 21 anni e con una vita intera davanti Denise Paganotti, lasciando un'intera comunità sconvolta per un lutto tanto improvviso quanto inaspettato.

"Ciao Matteo. Purtroppo il Covid ha portato via oggi il terzo dipendente Eav". È il presidente dell'holding campana dei trasporti, Umberto De Gregorio, a dare la triste notizia della morte di un suo ...

Pakistan, 13enne rapita e costretta a convertirsi all'Islam per sposare un 44enne: il tribunale dà ragione all'aguzzino

Raja sarebbe stata portata via da casa sua a Karachi, in Pakistan il 13 ottobre e due giorni dopo suo "marito" avrebbe prodotto un certificato di matrimonio in cui si diceva che aveva 18 anni e che si ...

