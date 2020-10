Maneskin al Parco del Colosseo con Vent’Anni | un invito alla Generazione Z

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Esce il singolo Vent’Anni deiche segna l’atteso ritorno in scena della band guidata da Damiano David. Vent’Anni deiè disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali per riportaremusica Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, in arte Måneskin. La band è stata di recente ospite della web serie Star Walks – Quando IlIncontra La Musica, dove ha presentato in anteprima il singolo con una performance live nello scenario dei palazzi imperiali sul Palatino. Per i 4 un’esibizione senza pubblico in uno dei luoghi più iconici d’Italia; la puntata verrà trasmessa il 2 novembre sul canale Youtube delarcheologico del. Vent’Anni dei ...