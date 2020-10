Valle d’Aosta, la regione più contagiata d’Italia. Capo task force: “Altro che sci. Con questi numeri non è da escludere lockdown totale” (Di giovedì 29 ottobre 2020) La Valle d’Aosta è la regione più contagiata d’Italia, quella dove il coronavirus sta circolando con maggiore forza rispetto al resto del Paese. A disposizione c’è un solo ospedale, il Parini di Aosta. Al momento il prefabbricato, annunciato a luglio, che avrebbe dovuto ospitare altri pazienti Covid non esiste ancora. “Se le misure imposte dal governo non dovessero dare effetti entro tre o quattro settimane, io ho già detto ai nostri politici che saremo costretti ad applicare provvedimenti più severi, senza escludere un lockdown totale”, è la dura previsione di Luca Montagnani, coordinatore sanitario della task force sull’emergenza Covid in Valle d’Aosta. Molti esperti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lad’Aosta è lapiùd’Italia, quella dove il coronavirus sta circolando con maggiore forza rispetto al resto del Paese. A disposizione c’è un solo ospedale, il Parini di Aosta. Al momento il prefabbricato, annunciato a luglio, che avrebbe dovuto ospitare altri pazienti Covid non esiste ancora. “Se le misure imposte dal governo non dovessero dare effetti entro tre o quattro settimane, io ho già detto ai nostri politici che saremo costretti ad applicare provvedimenti più severi, senzauntotale”, è la dura previsione di Luca Montagnani, coordinatore sanitario dellasull’emergenza Covid ind’Aosta. Molti esperti ...

matteosalvinimi : ?? Ci manca solo che non vengano rispettati i confini nazionali sul #MonteBianco. ???? La Lega si era già occupata di… - Corriere : È la regione meno abitata d’Italia e quella con gli indicatori peggiori. Ogni villetta ha una sua taverna e, qui, l… - Corriere : La corsa del virus fa tremare la Valle d’Aosta. «Siamo la pecora nera: colpa delle scuole» - clikservernet : Valle d’Aosta, la regione più contagiata d’Italia. Capo task force: “Altro che sci. Con questi numeri non è da escl… - Noovyis : (Valle d’Aosta, la regione più contagiata d’Italia. Capo task force: “Altro che sci. Con questi numeri non è da esc… -

Ultime Notizie dalla rete : Valle d’Aosta Odolo Valsabbia - Lo schianto nella nebbia Valle Sabbia News