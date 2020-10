Di Maio incontra Netanyahu in Israele. Il video (Di giovedì 29 ottobre 2020) Di Maio incontra Netanyahu in Israele Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in Israele, a Gerusalemme, dove ha incontrato il primo ministro Benjamin Netanyahu. Leggi su formiche (Di giovedì 29 ottobre 2020) DiinIl ministro degli Esteri Luigi Diin, a Gerusalemme, dove hato il primo ministro Benjamin

Ultime Notizie dalla rete : Maio incontra Di Maio incontra il Ministro dell’Interno del Governo di ANL Fathi Bashagha DailyMuslim.it Di Maio in Israele: "Fra i due Paesi valori comuni"

Luigi Di Maio, atterrato questa mattina in Israele per la sua prima visita nella veste di Ministro degli Esteri, ha aperto così il suo intervento nella conferenza stampa congiunta al termine ...

Di Maio, cessate fuoco in Libia evita conflitto regionale

Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro con il suo omologo israeliano Gabi Ashkenazi a Gerusalemme. Di Maio nel suo intervento si è ...

