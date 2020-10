(Di mercoledì 28 ottobre 2020) La coppia“scoppiata” in estate è di nuovo felice e mostra ai propri follower la loro permanenza sui monti a Trento e la crisi è ormai dimenticata La coppia, che ha ritrovato la felicità, ha fatto discutere dopo la crisi e le vacanze da single. Ed allora eccoli nel pollaio a raccogliere le uova, insieme teneramente abbracciati eche, seno al vento, posta sue foto hotArticolo completo: dal blog SoloDonna

zazoomblog : Cecilia e Ignazio: amore selvaggio - #Cecilia #Ignazio: #amore #selvaggio - ClarabellaBest : Leggi 'Cecilia Rodriguez felice: 'Ignazio Moser è il mio tutto'' su Mediaset Play - noncistodentro_ : @Ornella_200 Ed Elisabetta fa lo stesso. Io non sto paragonando eli con Cecilia ma anche Cecilia le prime volte con… - noncistodentro_ : @Ornella_200 Che cecilia è entrata fidanzata da 4 anni e si è innamorata di Ignazio elisabetta ha una frequentazion… - Ornella_200 : @noncistodentro_ Cosa c’entra il paragone? Cecilia si è innamorata di Ignazio e ci sta insieme da 4 anni, lei è vic… -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia Ignazio

Mediaset Play

Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è tornato il sereno. La showgirl lo ha raggiunto a Trento: "Vorrei una famiglia numerosa". "Il candore di un amore che non si spegne mai", la risposta del partner ...In totale i casi positivi dall’inizio della pandemia sono 2.726, di cui 2.428 identificati dal sospetto diagnostico e 298 attraverso attività di screening. Coronavirus: salgono a 99 i ricoverati, 7 in ...