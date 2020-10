GF Vip, Dayane Mello e l’infanzia difficile: “Mia madre si prostituiva” (Di martedì 27 ottobre 2020) Il racconto della modella brasiliana e la sorpresa del Grande Fratello Vip Ieri sera in diretta al Grande Fratello Vip Dayane Mello ha raccontato della sua infanzia difficile ad Alfonso Signorini: “Ricordo la mia infanzia per le difficoltà ma anche perché giocavo con mio fratello a calcio anche fino a tardi, perché non avevamo regole, orari, niente. Ricordarmi questi momenti è difficile.” Dayane ha parlato della sua povertà e del rapporto difficile con sua madre. “Mia mamma? Ho sempre tenuto la ferita aperta. Io non ho avuto una mamma presente nella mia vita, quando ci sentiamo è una chiacchierata così. Lei mi dice che mi ama, ma io non la sento questa ... Leggi su 361magazine (Di martedì 27 ottobre 2020) Il racconto della modella brasiliana e la sorpresa del Grande Fratello Vip Ieri sera in diretta al Grande Fratello Vipha raccontato della sua infanziaad Alfonso Signorini: “Ricordo la mia infanzia per le difficoltà ma anche perché giocavo con mio fratello a calcio anche fino a tardi, perché non avevamo regole, orari, niente. Ricordarmi questi momenti è.”ha parlato della sua povertà e del rapportocon sua. “Mia mamma? Ho sempre tenuto la ferita aperta. Io non ho avuto una mamma presente nella mia vita, quando ci sentiamo è una chiacchierata così. Lei mi dice che mi ama, ma io non la sento questa ...

