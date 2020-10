Devo salvare il mondo. Ma prima una partitina a carte - editoriale

Leggi su eurogamer

(Di domenica 25 ottobre 2020) C'è un'istantanea particolare legata aldei videogiochi che non riusciamo assolutamente a toglierci dalla testa. Si tratta dell'incontro con il preside Cid nel Garden di Balamb di Final Fantasy VIII, quando il comandante in capo dell'accademia prepara i militari per la missione nelle strade di Timber, un'operazione segreta che spedirà i giovani SeeD oltre le linee dell'esercito nemico al fine di mettere in atto un terribile attentato.Quello che non tutti sanno è che il preside Cid, nel mazzo dida gioco Triple Triad riposto con cura nel taschino del suo gilet rosso, custodisce la rarissima figurina di Seifer. E c'è qualcosa di magico nel lanciargli una sfida in un momento così delicato, per poi marciare lentamente verso l'uscita con un trofeo di tale calibro in tasca, osservando l'espressione di impassibile ...