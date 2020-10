Lockdown | a Pomeriggio Cinque scatta la protesta contro De Luca | «Fallito | te ne devi andare!» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 23 ottobre 2020)“Te neSei un!“. A poche ore dall’annuncio di unin Campania da parte del governatore Vincenzo De, aè andata in scena la contestazione. Un’ottantina di esercenti, davanti alle telecamere del programma Mediaset, hannoto in diretta da Napolile forti restrizioni in arrivo. Il loro appello è stato raccolto dalla conduttrice Barbara D’Urso, che da una parte ha condiviso le istanze sollevate ma dall’altra ha dovuto placare i toni particolarmente inferociti dei manifestanti. A, in particolare, i ristoratori hanno ...