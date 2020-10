Come sta Alex Zanardi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oggi ha compiuto 54 anni e, Come ha sempre fatto nella sua vita, continua a lottare. A 91 giorni da quel terribile incidente patito nel corso della ‘Obiettivo Tricolore’ a bordo della sua handbike sulla stradale provinciale 146 (nel tratto che unisce Pienza e San Quirico d’Orcia), arrivano alcune notizie sulle condizioni Alex Zanardi. Il campione paralimpico, secondo quanto rivelato da AdnKronos, sta proseguendo nella sua riabilitazione all’Ospedale San Raffaele di Milano e sta reagendo ad alcuni stimoli visivi. La sua convalescenza sarà ancora lunga, ma le speranze perdono. LEGGI ANCHE > I risultati della perizia sulla handbike di Alex Zanardi e sul tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente Nel giorno del suo compleanno numero 54, AdnKronos ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oggi ha compiuto 54 anni e,ha sempre fatto nella sua vita, continua a lottare. A 91 giorni da quel terribile incidente patito nel corso della ‘Obiettivo Tricolore’ a bordo della sua handbike sulla stradale provinciale 146 (nel tratto che unisce Pienza e San Quirico d’Orcia), arrivano alcune notizie sulle condizioni. Il campione paralimpico, secondo quanto rivelato da AdnKronos, sta proseguendo nella sua riabilitazione all’Ospedale San Raffaele di Milano e sta reagendo ad alcuni stimoli visivi. La sua convalescenza sarà ancora lunga, ma le speranze perdono. LEGGI ANCHE > I risultati della perizia sulla handbike die sul tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente Nel giorno del suo compleanno numero 54, AdnKronos ...

