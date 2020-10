Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi imita Serena Enardu (video) La replica dell’ex tronista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi pomeriggio, Tommaso Zorzi, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’, si è cimentato nell’imitazione di Serena Enardu. L’influencer, in pochi secondi, ha riprodotto la sfuriata dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, contro l’ormai ex fidanzato Pago durante una diretta della scorsa edizione del reality show di Canale 5. Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando in crisi per Tommaso Zorzi: “Mi sono sentita abbandonata” (video) Chiamato in confessionale da un autore del programma, Tommy ha risposto facendo il verso all’influencer sarda: “Ma posso stare dove cazzo ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi pomeriggio,, all’interno della casa del ‘Vip’, si è cimentato nell’zione di. L’influencer, in pochi secondi, ha riprodotto la sfuriata dell’exdi ‘Uomini e Donne’, contro l’ormai ex fidanzato Pago durante una diretta della scorsa edizione del reality show di Canale 5.Vip 5, Stefania Orlando in crisi per: “Mi sono sentita abbandonata” () Chiamato in confessionale da un autore del programma, Tommy ha risposto facendo il verso all’influencer sarda: “Ma posso stare dove cazzo ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - beaprl_ : Tranquillo grande fratello non si capisce proprio chi volete fuori solo per salvare coppie che vedete solo voi #gfvip - federjzska : RT @peularis: 'Grande Fratello, metti un po' di musica. Ah no? Ok. Pechino Express. Rai Due. 21:20. Tale e Quale Show è uno bello show' TO… -