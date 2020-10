Gattuso: “Sembra che giochiamo contro degli scappati di casa ma non è così” (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha presentato la sfida con l’Az Alkmaar di Europa League in conferenza stampa. L’Europa League è un obiettivo, giocare in Europa per i club, me, il mio staff e i giocatori è importante. Dobbiamo impegnarci per passare il turno. Ci saranno dei cambi. Faremo delle scelte ponderate senza stravolgere nulla. Metteremo sempre la squadra migliore in campo. Purtroppo con il coronavirus abbiamo perso dei giocatori che sono ancora positivi e dovranno lavorare per recuperare la condizione. Noi prepariamo una partita per volta mettendo sempre la squadra migliore in campo. Elmas può fare anche l’esterno o il trequartista, poi si gioca ogni tre giorni. Parlerà il campo, se i giocatori hanno continuità anche negli allenamenti ci sarà spazio per tutti. Abbiamo paura di giocare, come ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Gennaro, allenatore del Napoli, ha presentato la sfida con l’Az Alkmaar di Europa League in conferenza stampa. L’Europa League è un obiettivo, giocare in Europa per i club, me, il mio staff e i giocatori è importante. Dobbiamo impegnarci per passare il turno. Ci saranno dei cambi. Faremo delle scelte ponderate senza stravolgere nulla. Metteremo sempre la squadra migliore in campo. Purtroppo con il coronavirus abbiamo perso dei giocatori che sono ancora positivi e dovranno lavorare per recuperare la condizione. Noi prepariamo una partita per volta mettendo sempre la squadra migliore in campo. Elmas può fare anche l’esterno o il trequartista, poi si gioca ogni tre giorni. Parlerà il campo, se i giocatori hanno continuità anche negli allenamenti ci sarà spazio per tutti. Abbiamo paura di giocare, come ...

