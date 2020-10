Gianfranco Vissani: “Chi ha i soldi aiuta se stesso, chi non li ha è in difficoltà. Tra poco metteranno i sigilli a tutti” (Di martedì 20 ottobre 2020) “I ristoranti chiuderanno alle 24, si potrà stare per un massimo di sei persone per singolo tavolo e tutti i ristoratori dovranno affiggere quante persone ammesse. Nessuna limitazione negli ospedali, negli aeroporti, lungo le autostrade”. Così il presidente Giuseppe Conte nel nuovo Dpcm per la stretta contro il coronavirus. “Come si fa a distruggere queste attività che hanno dato lustro a questo paese? Come si fa? Cerchiamo la qualità del cibo, ma l’abbiamo massacrata. Avrebbero dovuto avere più rispetto per un settore che produce il 13% del Pil”, attacca Gianfranco Vissani. Non è tutto sbagliato, continua lo chef, ma non è sufficiente: “I tavoli da sei? Se uno ha un ristorante grande, va bene. Ma il problema è per chi ha locali piccoli, cioè moltissimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) “I ristoranti chiuderanno alle 24, si potrà stare per un massimo di sei persone per singolo tavolo e tutti i ristoratori dovranno affiggere quante persone ammesse. Nessuna limitazione negli ospedali, negli aeroporti, lungo le autostrade”. Così il presidente Giuseppe Conte nel nuovo Dpcm per la stretta contro il coronavirus. “Come si fa a distruggere queste attività che hanno dato lustro a questo paese? Come si fa? Cerchiamo la qualità del cibo, ma l’abbiamo massacrata. Avrebbero dovuto avere più rispetto per un settore che produce il 13% del Pil”, attacca. Non è tutto sbagliato, continua lo chef, ma non è sufficiente: “I tavoli da sei? Se uno ha un ristorante grande, va bene. Ma il problema è per chi ha locali piccoli, cioè moltissimi ...

