Mes, Conte: "Vantaggio in termini di interessi molto contenuto e rischio stigma. Lo chiederemo solo se avremo fabbisogno di cassa"

"Il Mes non è una panacea. I soldi del Mes sono prestiti, non possono finanziare spese aggiuntive, si possono coprire spese già fatte in cambio di un risparmio d'interessi. Va a incrementare il debito e quindi va coperto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi sul nuovo dpcm. Il risparmio sarebbe "molto Contenuto". In più, ha aggiunto, che "se avremo bisogno un fabbisogno di casa, ha senso, altrimenti no. C'e' un rischio, lo 'stigma', non quantificabile: Sure l'hanno preso una decina di Paesi, il Mes nessuno".

