Ultime Notizie Roma del 17-10-2020 ore 10 | 10

(Di sabato 17 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ben ritrovate lo ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio è previsto tra domani lunedì il varo del nuovo dpcm anticorpi del centro di lungo vertice notturno a Palazzo Chigi tra ipotesi ci sarebbe quello di coprifuoco dalle 22 ma senza arrivare un lockdown oggi l’incontro con le regioni da stasera in Lombardia ristoranti chiudono a mezzanotte in campagna consentite da oggi le lezioni in presenza per gli asili in Italia oltre 10 mila i nuovi contagi e 55 morti in calo rispetto ai 83 del giorno prima Intanto il burioni si rallegra per l’annuncio della Fisar di un vaccino pronto nella terza settimana di novembre è terminato nella notte dopo oltre €5 i vertici di governo sulla manovra Intesa raggiunta sulla segnounico la misura da 3 miliardi a beneficio di chi ha figli Partirà il prossimo ...