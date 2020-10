Hotspot pediatrici già in tilt a Torino

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Lunghe attese, code per strada, al freddo, sotto la pioggia anche. Pezzi di marciapiede trasformati in parcheggi improvvisati, le auto si infilano dove riescono. Dentro, accanto ai papà o, peggio, ai nonni, bambini piccolissimi, febbricitanti. Le mamme fuori in piedi a fare la coda. La situazione degliè al limite. Ma, ci dicono, altrove è anche peggio. La colonna umana davanti a noi è esausta, preoccupata e arrabbiata per una gestione bollata da molti come totalmente … Continua L'articologià inproviene da il manifesto.