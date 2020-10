Verona, neonato di appena un mese abbandonato in strada: ricoverato in ospedale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ha circa un mese il piccolo bimbo che è stato trovato ieri sera, poco dopo la mezzanotte, per la strada ad un angolo della città di Verona in via Tevere. Ad accorgersi del piccolo sarebbe stato un uomo che in bicicletta si è accorto del piccolo adagiato a terra e avvolto in una coperta. Immediatamente soccorso dal 118, il piccolo è stato trasferito all’ospedale della Donna e del Bambino e ricoverato in terapia intensiva pediatrica. Aperta un’inchiesta. Verona: abbandonato un neonato per strada Godrebbe di buona salute il piccolo neonato di appena un mese che è stato trovato ieri sera per le strade di Verona dopo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ha circa unil piccolo bimbo che è stato trovato ieri sera, poco dopo la mezzanotte, per laad un angolo della città diin via Tevere. Ad accorgersi del piccolo sarebbe stato un uomo che in bicicletta si è accorto del piccolo adagiato a terra e avvolto in una coperta. Immediatamente soccorso dal 118, il piccolo è stato trasferito all’della Donna e del Bambino ein terapia intensiva pediatrica. Aperta un’inchiesta.unperGodrebbe di buona salute il piccolodiunche è stato trovato ieri sera per le strade didopo ...

