Pescatori sequestrati in Libia, scontro in Aula tra centrodestra e Di Maio: “Berlusconi chiamava Gheddafi”. “E poi permetteva bombardamenti” (Di giovedì 15 ottobre 2020) scontro in Aula a Palazzo Madama tra le forze di centrodestra e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso del question time al Senato, sulla questione del sequestro dei 18 Pescatori in Libia, membri degli equipaggi dei pescherecci Medinea e Antartide, da parte delle autorità marittime libiche facenti capo al generale Khalifa Haftar, durante una battuta di pesca a nord di Bengasi, in acque rivendicate dalla Libia come di propria competenza. A scagliarsi contro il ministro è stata soprattutto la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu: “Siamo stanchi delle sue parole, lei è inadeguato. Vada in Libia e riporti a casa i nostri Pescatori sequestrati da ben 45 giorni”, ha accusato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020)ina Palazzo Madama tra le forze die il ministro degli Esteri Luigi Di, nel corso del question time al Senato, sulla questione del sequestro dei 18in, membri degli equipaggi dei pescherecci Medinea e Antartide, da parte delle autorità marittime libiche facenti capo al generale Khalifa Haftar, durante una battuta di pesca a nord di Bengasi, in acque rivendicate dallacome di propria competenza. A scagliarsi contro il ministro è stata soprattutto la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu: “Siamo stanchi delle sue parole, lei è inadeguato. Vada ine riporti a casa i nostrida ben 45 giorni”, ha accusato ...

