Mps, Viola e Profumo condannati a 6 anni di reclusione e 2,5 milioni di multa (Di giovedì 15 ottobre 2020) La seconda sezione del tribunale di Milano ha ribaltato la richiesta della procura di Milano che aveva chiesto l'assoluzione per tutti e tre gli imputati

