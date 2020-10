Fabrizio Corona dovrà scontare 9 mesi di condanna: la reazione dell’ex re dei paparazzi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Fabrizio Corona dovrà scontare nuovamente 9 mesi di condanna che aveva già scontato per via dell’affidamento terapeutico tra febbraio e novembre 2018. Quest’ultima è la notizia del giorno che vede, quindi, allungare il percorso verso la libertà avviato dall’ex re dei paparazzi, padre di Carlos, il figlio che Corona ha avuto dall’amore con l’ex moglie storica Nina Moric. A darne sentenza è stato il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto la linea della Procura generale rappresentata dal sostituto pg Antonio Lamanna. Il contenuto della sentenza giunge a pochi giorni dalla pubblicazione in rete di alcuni audio shock divulgati da Nina Moric, contenenti le chiamate in cui ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 15 ottobre 2020)dovrànuovamente 9diche aveva già scontato per via dell’affidamento terapeutico tra febbraio e novembre 2018. Quest’ultima è la notizia del giorno che vede, quindi, allungare il percorso verso la libertà avviato dall’ex re dei, padre di Carlos, il figlio cheha avuto dall’amore con l’ex moglie storica Nina Moric. A darne sentenza è stato il Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto la linea della Procura generale rappresentata dal sostituto pg Antonio Lamanna. Il contenuto della sentenza giunge a pochi giorni dalla pubblicazione in rete di alcuni audio shock divulgati da Nina Moric, contenenti le chiamate in cui ...

