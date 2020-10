A Ballando con le stelle hanno un grosso problema da risolvere (Di giovedì 15 ottobre 2020) Volano i coltelli dietro le quinte di “Ballando con le stelle“. Colpa di un voto di spareggio poco gradito e di sospetti brogli informatici che hanno indotto la produzione del varietà condotto da Milly Carlucci ad annullarlo per motivi precauzionali in vista di una decisione (non facile) da prendere sabato in puntata. Che cosa è successo? La scorsa settimana si scontravano direttamente la coppia composta da Antonio Catalani e Tove Villfor con quella formata da Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira. Essendo Costantino non propriamente (e notoriamente) un asso del ballo, ha prevalso in modo piuttosto netto Catalani, partito debole al debutto ma cresciuto tecnicamente durante le ultime puntate. Dai riscontri in studio era evidente la supremazia del pittore e modello detto Holaf. Essendo stato eliminato il ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Volano i coltelli dietro le quinte di “con le“. Colpa di un voto di spareggio poco gradito e di sospetti brogli informatici cheindotto la produzione del varietà condotto da Milly Carlucci ad annullarlo per motivi precauzionali in vista di una decisione (non facile) da prendere sabato in puntata. Che cosa è successo? La scorsa settimana si scontravano direttamente la coppia composta da Antonio Catalani e Tove Villfor con quella formata da Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira. Essendo Costantino non propriamente (e notoriamente) un asso del ballo, ha prevalso in modo piuttosto netto Catalani, partito debole al debutto ma cresciuto tecnicamente durante le ultime puntate. Dai riscontri in studio era evidente la supremazia del pittore e modello detto Holaf. Essendo stato eliminato il ...

