Bimbi sbattuti contro l’armadio | picchiati e minacciati | così il maestro è diventato l’incubo di una scuola elementare

fabbri333 : Bimbi sbattuti contro l’armadio, picchiati e minacciati: così il maestro è diventato l’incubo di una … - massimoneri90 : Milano, bimbi sbattuti contro l'armadio: indagato e sospeso maestro delle elementari - massimoneri90 : Milano, bimbi sbattuti contro l'armadio: indagato e sospeso maestro delle elementari -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbi sbattuti

Un maestro di una scuola elementare di Milano è stato sospeso dall’insegnamento per quattro mesi perché indagato per violenza e percosse nei ...Le accuse per il 48enne sono di violenza e percosse aggravate e continuate. L'episodio si è registrato in zona Comasina, a Milano.