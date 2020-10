Villanovrafranca | due morti in un terribile schianto frontale sulla Statale 197

Leggi su limemagazine.eu

Tragico scontro poco dopo le 20.40 di ieri sulla statale 197, in territorio di Villanovafranca, al chilometro 39,500. Due le vittime: Nicola Ghiani, 37 anni, di San Gavino, che viaggiava a bordo di una Bmw, che per un salto di corsia – ancora da stabilire le responsabilità – è andata a scontrarsi con la Nissan Juke condotta da Andrea Cogoni, 34 anni, residente a Gesturi. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Guasila e Nuraminis. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere e liberato la strada.