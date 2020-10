Un “nuovo galateo” per il Covid: convivere con il virus secondo Pregliasco (Di martedì 13 ottobre 2020) L’aumento dei contagi in Italia preoccupa politici ed esperti, per convivere con il virus è necessario cambiare abitudini. Un “nuovo galateo” per le misure contro il coronavirus. Così ha definito i comportamenti da adottare nei prossimi mesi Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli studi di Milano e direttore dell’Irccs Galeazzi di Milano, durante la trasmissione Agorà, … L'articolo Un “nuovo galateo” per il Covid: convivere con il virus secondo Pregliasco proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) L’aumento dei contagi in Italia preoccupa politici ed esperti, percon ilè necessario cambiare abitudini. Un “nuovo galateo” per le misure contro il corona. Così ha definito i comportamenti da adottare nei prossimi mesi Fabrizio, virologo dell’Università degli studi di Milano e direttore dell’Irccs Galeazzi di Milano, durante la trasmissione Agorà, … L'articolo Un “nuovo galateo” per ilcon ilproviene da www.meteoweek.com.

agorarai : 'L'elemento è l'adozione sistematica di un nuovo galateo che dobbiamo usare tutti. Alcune persone soffrono per ques… - Profilo3Marco : RT @agorarai: 'L'elemento è l'adozione sistematica di un nuovo galateo che dobbiamo usare tutti. Alcune persone soffrono per questo, dobbia… - SignorAldo : RT @agorarai: 'L'elemento è l'adozione sistematica di un nuovo galateo che dobbiamo usare tutti. Alcune persone soffrono per questo, dobbia… - Arc_Atlantique : RT @agorarai: 'L'elemento è l'adozione sistematica di un nuovo galateo che dobbiamo usare tutti. Alcune persone soffrono per questo, dobbia… - MariaAdeleNari : RT @agorarai: 'L'elemento è l'adozione sistematica di un nuovo galateo che dobbiamo usare tutti. Alcune persone soffrono per questo, dobbia… -