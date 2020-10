‘Ndrangheta, processo Sansone: in appello 36 condanne e 10 assoluzioni a Reggio Calabria (Di martedì 13 ottobre 2020) Con 36 condanne e 10 assoluzioni, si è concluso l’appello del processo Sansone per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. La sentenza è stata emessa pomeriggio dalla corte di Reggio Calabria, presieduta dalla giudice Olga Tarzia, che ha accolto gran parte delle richieste formulate dalla Procura generale ma ha applicato forti riduzioni di pena rispetto al processo di primo grado quando il giudice per l’udienza preliminare Filippo Aragona aveva inflitto oltre 500 anni di carcere assolvendo un solo imputato. La pena più pesante, 30 anni, è stata data al boss Pasquale Bertuca. Nel 2018 era stato condannato a 20 anni. Nei suoi confronti la Corte d’appello ha considerato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 ottobre 2020) Con 36e 10, si è concluso l’delper gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. La sentenza è stata emessa pomeriggio dalla corte di, presieduta dalla giudice Olga Tarzia, che ha accolto gran parte delle richieste formulate dalla Procura generale ma ha applicato forti riduzioni di pena rispetto aldi primo grado quando il giudice per l’udienza preliminare Filippo Aragona aveva inflitto oltre 500 anni di carcere assolvendo un solo imputato. La pena più pesante, 30 anni, è stata data al boss Pasquale Bertuca. Nel 2018 era stato condannato a 20 anni. Nei suoi confronti la Corte d’ha considerato la ...

clikservernet : ‘Ndrangheta, processo Sansone: in appello 36 condanne e 10 assoluzioni a Reggio Calabria - Noovyis : (‘Ndrangheta, processo Sansone: in appello 36 condanne e 10 assoluzioni a Reggio Calabria) Playhitmusic - - AaronPettinari : 'Ndrangheta: al via a Duisburg il processo contro 14 'ndranghetisti - PAOLANURNBERG : RT @Cri_Giordano: Oggi a Düsseldorf in un’aula bunker è iniziato il processo a 14 affiliati di #ndrangheta. I clan calabresi avrebbero usat… - WorksInItalian : RT @Cri_Giordano: Oggi a Düsseldorf in un’aula bunker è iniziato il processo a 14 affiliati di #ndrangheta. I clan calabresi avrebbero usat… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ndrangheta processo Ivana Fava, il marito Nino Creazzo indagato per 'ndragheta: "Sono con lo Stato" Corriere della Sera