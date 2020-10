The Voice Senior: svelato il nome di un altro giudice (e il cachet da capogiro!) (Di venerdì 9 ottobre 2020) La giuria di The Voice Senior potrebbe vedere il nome di un super big per questa prima edizione: Fabio Rovazzi! A dare questa notizia in anteprima TVBlog, che ha anche svelato quale dovrebbe essere il cachet destinato al cantante di Andiamo a Comandare. La cifra infatti supererebbe i 200 mila euro! Il nome di Fabio Rovazzi, dunque, si aggiunge a quelli che avevamo già riportato la scorsa volta. Parliamo di Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi e due tra Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Giusy Ferreri ed Elodie. Scartata, invece, l’ipotesi di Marco Masini. Secondo il blog, infatti, la trattativa non sarebbe andata a buon fine. Il nuovo talent dedicato agli over 60 andrà in onda su Rai1, probabilmente tra novembre e dicembre e sarà condotto da ... Leggi su trendit (Di venerdì 9 ottobre 2020) La giuria di Thepotrebbe vedere ildi un super big per questa prima edizione: Fabio Rovazzi! A dare questa notizia in anteprima TVBlog, che ha anchequale dovrebbe essere ildestinato al cantante di Andiamo a Comandare. La cifra infatti supererebbe i 200 mila euro! Ildi Fabio Rovazzi, dunque, si aggiunge a quelli che avevamo già riportato la scorsa volta. Parliamo di Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi e due tra Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Giusy Ferreri ed Elodie. Scartata, invece, l’ipotesi di Marco Masini. Secondo il blog, infatti, la trattativa non sarebbe andata a buon fine. Il nuovo talent dedicato agli over 60 andrà in onda su Rai1, probabilmente tra novembre e dicembre e sarà condotto da ...

SerieTvserie : The Voice Senior, arriva il nome a sorpresa tra i giudici di Antonella Clerici - FabioTraversa : RT @tvblogit: The Voice Senior, arriva il nome a sorpresa tra i giudici di Antonella Clerici - tvblogit : The Voice Senior, arriva il nome a sorpresa tra i giudici di Antonella Clerici - regole_senza : @fraversion Ah dimenticavo... inizierà a breve anche The Voice Of Italy Senior sempre condotto da Antonellina... Oc… - GalantoMassimo : Si parla di un cachet da oltre 200 mila euro ?? #TheVoiceSenior Su @tvblogit -

Ultime Notizie dalla rete : The Voice The voice senior ecco i candidati coach del talent di Antonella Clerici Tvblog The Voice Senior, arriva il nome a sorpresa tra i giudici di Antonella Clerici

Continuano a circolare a Viale Mazzini indiscrezioni sui nomi dei giudici di The Voice Senior, il nuovo programma di Antonella Clerici al via su Rai1 in prima serata venerdì 20 novembre. Ieri vi abbia ...

Al via due serie di podcast originali del Sole 24 Ore in esclusiva su Audible

che vorremo espandere anche ai libri e ai voice services in genere” commenta Karen Nahum, vicedirettore generale Area Publishing & Digital del Sole 24 Ore. “L'arrivo dei podcast a firma Sole 24 Ore su ...

Continuano a circolare a Viale Mazzini indiscrezioni sui nomi dei giudici di The Voice Senior, il nuovo programma di Antonella Clerici al via su Rai1 in prima serata venerdì 20 novembre. Ieri vi abbia ...che vorremo espandere anche ai libri e ai voice services in genere” commenta Karen Nahum, vicedirettore generale Area Publishing & Digital del Sole 24 Ore. “L'arrivo dei podcast a firma Sole 24 Ore su ...