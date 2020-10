Inter, Boninsegna: “Per abbondanza qualcuno può andare in confusione” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roberto Boninsegna ha parlato a TMW al Festival dello Sport soffermandosi anche sulla sua Inter: “Spero sia l’anno buono per i nerazzurri - ha detto - i rinforzi ci sono stati e ora forse ci anche troppi giocatore qualcuno può andare in confusione. Resta il duello con la Juve. Ci sono si giocatori esperti ma hanno anche una certa età. E in qualche caso bisogna vedere il lato infortuni. Forse manca qualcosa a centrocampo. Sì c’è Vidal ma ha 33 anni. E poi serve un sostituto di Lukaku, manca un giocatore alla sua altezza in panchina”. Inter, Boninsegna: “Per abbondanza qualcuno può andare in confusione” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 ottobre 2020) Robertoha parlato a TMW al Festival dello Sport soffermandosi anche sulla sua: “Spero sia l’anno buono per i nerazzurri - ha detto - i rinforzi ci sono stati e ora forse ci anche troppi giocatorepuòin confusione. Resta il duello con la Juve. Ci sono si giocatori esperti ma hanno anche una certa età. E in qualche caso bisogna vedere il lato infortuni. Forse manca qualcosa a centrocampo. Sì c’è Vidal ma ha 33 anni. E poi serve un sostituto di Lukaku, manca un giocatore alla sua altezza in panchina”.: “Perpuòin confusione” ITA Sport Press.

