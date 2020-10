Isola dei Famosi con Ilary Blasi: a causa del CoronaVirus la location sarà in Europa e non più in Honduras (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Isola dei Famosi tornerà sulle reti Mediaset a partire dal prossimo anno (si vocifera gennaio, ma è probabile che venga slittata a marzo) e per la prima volta da quando va in onda la location non sarà un’Isola paradisiaca del centro America, bensì un’isoletta europea. Oltre il cambio di conduzione (che passerà da Alessia Marcuzzi ad Ilary Blasi), L’Isola dei Famosi cambierà anche location e secondo le indiscrezioni del settimanale Nuovo Tv il cambio di Isola sarebbe da attribuire alle restrizioni dovute all’emergenza CoronaVirus. Portare un gruppo di lavoro di centinaia di persone in un paese come l’Honduras ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’deitornerà sulle reti Mediaset a partire dal prossimo anno (si vocifera gennaio, ma è probabile che venga slittata a marzo) e per la prima volta da quando va in onda lanon sarà un’paradisiaca del centro America, bensì un’isoletta europea. Oltre il cambio di conduzione (che passerà da Alessia Marcuzzi ad), L’deicambierà anchee secondo le indiscrezioni del settimanale Nuovo Tv il cambio disarebbe da attribuire alle restrizioni dovute all’emergenza. Portare un gruppo di lavoro di centinaia di persone in un paese come l’...

Tg3web : La 'Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione' è stata istituita per commemorare i 368 migranti… - Mattiabuonocore : A questo punto io propongo di fare l'Isola dei Famosi in Albania - fabspice84 : #GFVIP @ilaryblasi conduttrice dell'Isola dei famosi #isola ragaaaaa avete capito???? Ilary aspettiamo teeee - Luca_zone : RT @BITCHYFit: Isola dei Famosi con Ilary Blasi: a causa del CoronaVirus la location sarà in Europa e non più in Honduras - BITCHYFit : Isola dei Famosi con Ilary Blasi: a causa del CoronaVirus la location sarà in Europa e non più in Honduras -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei La bellezza segreta dell'Isola dei Cipressi QuiComo Regione Siciliana: in arrivo 400 milioni per la sanità dell’Isola

Sui social, Musumeci esprime soddisfazione. Il Consiglio dei ministri ha autorizzato l’erogazione di anticipazioni sulle spettanze regionali residue a titolo di finanziamento del Servizio ...

Covid, crescono i nuovi casi nell’Isola: 127 positivi e un morto, ricoveri stabili

Il totale dei contagi nell’Isola sale a 4.608. I numeri delle terapie intensive restano invariati a quota 19, i ricoveri sono 129 (uno in più di ieri). Altre 2.322 persone sono in isolamento ...

Sui social, Musumeci esprime soddisfazione. Il Consiglio dei ministri ha autorizzato l’erogazione di anticipazioni sulle spettanze regionali residue a titolo di finanziamento del Servizio ...Il totale dei contagi nell’Isola sale a 4.608. I numeri delle terapie intensive restano invariati a quota 19, i ricoveri sono 129 (uno in più di ieri). Altre 2.322 persone sono in isolamento ...