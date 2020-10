GP Eifel, Raikkonen: "Nessuna decisione sul mio futuro" (Di giovedì 8 ottobre 2020) NÜRBURG - ' Sinceramente non so nulla perché finora non è stato deciso niente. Naturalmente ci sono stati dei colloqui con l'Alfa Romeo. Vedremo '. Come sempre è lapidario Kimi Raikkonen quando ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020) NÜRBURG - ' Sinceramente non so nulla perché finora non è stato deciso niente. Naturalmente ci sono stati dei colloqui con l'Alfa Romeo. Vedremo '. Come sempre è lapidario Kimiquando ...

P300it : F1 | GP Eifel 2020, anteprima Alfa Romeo: parlano Raikkonen, Giovinazzi, Vasseur e Mick Schumacher ? di Alessandra… - FormulaPassion : #F1 | La nuova line-up #AlfaRomeo si starebbe delineando - giusy98_juvee : ??????????????????????????#F1 | Secondo fonti spagnole, Mick Schumacher sarà annunciato come nuovo pilota Alfa Romeo 2021 prima… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #Nurburgring, ricordi amari per #Raikkonen #F1 #EifelGP ???? - FormulaPassion : #Nurburgring, ricordi amari per #Raikkonen #F1 #EifelGP ???? -