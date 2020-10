Armando Incarnato fugge dalla finzione | Cavaliere vecchio stampo a Uomini e Donne (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono puntate molto intense quelle che stanno andando in onda in questi giorni a Uomini e Donne per il Cavaliere campano Armando Incarnato. Protagonista assoluto di questa nuova edizione di Uomini e Donne, nel bene e nel male, Armando Incarnato fugge dalla finzione dei tempi moderni e si dimostra un vero e proprio Cavaliere vecchio stampo. Del resto, chi lo conosce e lo segue da tempo sa che, a dispetto del temperamento sanguigno, scorre perfino sangue blu nelle vene del Cavaliere. In queste ultime puntate, Armando Incarnato è ancora invischiato nel triangolo amoroso che lo ... Leggi su giornal (Di giovedì 8 ottobre 2020) Sono puntate molto intense quelle che stanno andando in onda in questi giorni aper ilcampano. Protagonista assoluto di questa nuova edizione di, nel bene e nel male,dei tempi moderni e si dimostra un vero e proprio. Del resto, chi lo conosce e lo segue da tempo sa che, a dispetto del temperamento sanguigno, scorre perfino sangue blu nelle vene del. In queste ultime puntate,è ancora invischiato nel triangolo amoroso che lo ...

