Ultime Notizie Roma del 07-10-2020 ore 20:10

Romadailynews radiogiornale la Buonasera dalla redazione appuntamento con l'informazione e Gabriella Luigi in studio balzai dei contagi da covid in Italia Sopra i 3000 casi in un giorno sono 3000 678 1000 + di martedì un incremento che non si registrava da metà aprile diventa effettivo da domani obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto per i trasgressori previste multe da 400 a €1000 puntostampa all'aperto per con te Noi coerenti tutela della Salute anche per preservare attività produttive ed economia raccomandiamo al rigore anche in casa dice il presidente del consiglio Il ministro speranza dice rialzare il livello di attenzione il Consiglio dei Ministri ha pagato il 31 gennaio del 2021 lo Stato d'emergenza per il covid aprobata Inoltre una norma che proroga il decreto con le norme anti contagio ora in

Covid, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Conte: mascherine sempre, anche se si ricevono amici a casa

Lista Champions Atalanta: c'è Ilicic. Ma quando tornerà in campo?

Josip Ilicic è tornato. Quantomeno, se non ancora in campo, almeno nei documenti che contano. Lo sloveno è stato inserito dal Gasperini nella lista Champions che l'Atalanta ha consegnato ieri sera all ...

Milano, ballerina della Scala positiva al coronavirus: corpo di ballo mandato a casa

Una ballerina della Scala è risultata positiva al tampone per il coronavirus, pur con una carica virale molto bassa ...

