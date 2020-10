Marco Rizzo in piazza contro le mascherine Fca (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Fca produce mascherine anti-Covid. E Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista, non ci sta. E annuncia battaglia. Sabato prossimo alle 14.30 il segretario generale del Partito Comunista dà appuntamento a Roma, in piazza Santi Apostoli. "Fca raggiunge quota 100 milioni di mascherine prodotte per il Covid. I dispositivi sono stati realizzati tra Mirafiori e Pratola Serra e il volume di produzione - spiega una nota del gruppo - è destinato ancora a salire con la progressiva implementazione dei relativi macchinari. Si tratta di 19 linee nello stabilimento in provincia di Avellino e di 25 nella storica fabbrica torinese. Dopo i 5.5 miliardi di euro di dividendi per la fusione con la Peugeot e il prestito garantito dallo Stato di 6.3 miliardi di euro, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Fca produceanti-Covid. E, segretario generale del Partito Comunista, non ci sta. E annuncia battaglia. Sabato prossimo alle 14.30 il segretario generale del Partito Comunista dà appuntamento a Roma, inSanti Apostoli. "Fca raggiunge quota 100 milioni diprodotte per il Covid. I dispositivi sono stati realizzati tra Mirafiori e Pratola Serra e il volume di produzione - spiega una nota del gruppo - è destinato ancora a salire con la progressiva implementazione dei relativi macchinari. Si tratta di 19 linee nello stabilimento in provincia di Avellino e di 25 nella storica fabbrica torinese. Dopo i 5.5 miliardi di euro di dividendi per la fusione con la Peugeot e il prestito garantito dallo Stato di 6.3 miliardi di euro, ...

La barca 100% elettrica a zero emissioni arriva a Castellabate

di Antonio Vuolo E’ giunta ieri pomeriggio, nel porto di San Marco di Castellabate, la SeaX1, ovvero l’imbarcazione 100% elettrica a zero emissioni, partita per una traversata record nei giorni scorsi ...

