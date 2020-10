Contagi in aumento, attese domani le nuove misure di contenimento (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono 2844 nelle ultime 24 ore, numeri vicini a quelli registrati in aprile in pieno lockdown. Per i controlli antiassembramento in campo anche l'esercito. Possibile, la chiusura serale dei locali, e ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 ottobre 2020) Sono 2844 nelle ultime 24 ore, numeri vicini a quelli registrati in aprile in pieno lockdown. Per i controlli antiassembramento in campo anche l'esercito. Possibile, la chiusura serale dei locali, e ...

fattoquotidiano : Covid, Mattarella: “Non posso tacere la preoccupazione per l’aumento del ritmo dei contagi e per le vittime” - nzingaretti : Nel Lazio introduciamo l’obbligo di mascherina all’aperto. Ho appena firmato l’ordinanza. Di fronte all’aumento del… - carlaruocco1 : Chi mi spiega un mistero? Come si fa a sostenere che l'aumento dei contagi è COLPA delle #scuole (appena iniziate e… - RobertoDegrass1 : RT @CesareSacchetti: Mattarella:'non posso tacere la preoccupazione per l'aumento dei contagi.' Può invece tacere per l'estensione del colp… - Nic67finalfine : RT @CesareSacchetti: Mattarella:'non posso tacere la preoccupazione per l'aumento dei contagi.' Può invece tacere per l'estensione del colp… -