Biffi-Mediagol: “La Serie C ai miei tempi era un’altra cosa. A Palermo devi vincere, Silipo…” (Di domenica 4 ottobre 2020) Leader, capitano e bandiera del club rosanero.Undici anni da uomo simbolo di una squadra che navigava tra Serie C e torneo cadetto, niente lustrini e fuoriclasse da Olimpo del panorama calcistico internazionale, ma una simbiosi intensa e profonda con il proprio pubblico. Roberto Biffi si è guadagnato un posto unico nella storia del Palermo per il record incontrastato di presenze, oltre 350 tra campionato, Coppa Italia e playoff, che lo hanno reso idolo assoluto nel cuore di tutti coloro che amano i colori rosanero.Un affascinante viaggio virtuale tra passato e presente, quello ripercorso dall'ex centrale difensivo del Palermo nel corso dell'intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it."Livello della Serie C attuale sensibilmente più basso rispetto a 30 ... Leggi su mediagol (Di domenica 4 ottobre 2020) Leader, capitano e bandiera del club rosanero.Undici anni da uomo simbolo di una squadra che navigava traC e torneo cadetto, niente lustrini e fuoriclasse da Olimpo del panorama calcistico internazionale, ma una simbiosi intensa e profonda con il proprio pubblico. Robertosi è guadagnato un posto unico nella storia delper il record incontrastato di presenze, oltre 350 tra campionato, Coppa Italia e playoff, che lo hanno reso idolo assoluto nel cuore di tutti coloro che amano i colori rosanero.Un affascinante viaggio virtuale tra passato e presente, quello ripercorso dall'ex centrale difensivo delnel corso dell'intervista esclusiva concessa alla redazione di.it."Livello dellaC attuale sensibilmente più basso rispetto a 30 ...

