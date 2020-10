Le Iene | Giulio Golia positivo al Covid | il suo messaggio

Leggi su howtodofor

(Di sabato 3 ottobre 2020)è stato trovatoal Coronavirus. Lo ha annunciato lui stesso da Instagram, spiegando di essere in buone condizioni ma inevitabilmente in quarantena, per cui... dovrà saltare l'esordio della nuova stagione de Le, previsto per martedì 6 ottobre, e preceduto dallo “Speciale Mario Biondo – Un suicidio inspiegabile” in onda lunedì 5. (Continua...) "Buongiorno a tutti! Purtroppo ho scoperto di essereal coronavirus", ha fatto sapere a margine del post, "Sto bene ma ovviamente in isolamento, e quindi non ci sarò per la prima puntata de Le, che guarderò con affetto dal divano di casa! Vi terrò aggiornati!".a contatto con un ...