Serie A | designazioni arbitrali 3a giornata | Lazio-Inter a Guida | Juventus-Napoli…

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la terzadi andata del Campionato diA 2020/21 in programma domenica 4 ottobre.ATALANTA – CAGLIARI h. 12.30PASQUABACCINI – SCARPAIV: GHERSINIVAR: ORSATOAVAR: GALETTOBENEVENTO – BOLOGNA h.15.00SOZZAALASSIO – PERROTTIIV: ABBATTISTAVAR: DI BELLOAVAR: FIORITOFIORENTINA - SAMPDORIA Venerdì 2/10 h.20.45GIACOMELLICALIARI – BOTTEGONIIV: MANGANIELLOVAR: AURELIANOAVAR: CECCONI– NAPOLI h.20.45DOVERIMELI – BINDONIIV: CALVARESEVAR: NASCAAVAR: RANGHETTIh.15.00CARBONE – LONGOIV: MASSAVAR: IRRATIAVAR: VIVENZIMILAN – SPEZIA h.18.00SERRADI VUOLO – ...

Ecco le designazioni arbitrali della Samp e dello Spezia per la prossima giornata di serie A. L'AIA ha reso noto che sarà Marco Serra della sezione di Torino a dirigere la sfida valida per il 3° turno ...