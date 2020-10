USA, disoccupati calano più delle attese (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – calano più del previsto le richieste di sussidi alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 26 settembre, i “claims” sono risultati pari a 837.000 unità, in diminuzione di 36mila rispetto al dato della settimana precedente di 873 mila (870.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese che erano per un livello di 850 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 867.250 unità in contrazione di 11.750 rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) –più del previsto le richieste di sussidi alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 26 settembre, i “claims” sono risultati pari a 837.000 unità, in diminuzione di 36mila rispetto al dato della settimana precedente di 873 mila (870.000 unità la prima lettura). Il dato è miglioreche erano per un livello di 850 mila. La mediaultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 867.250 unità in contrazione di 11.750 rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. ...

