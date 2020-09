Blackface a Tale e Quale Show: Carlo Conti risponde alla polemica (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il Blackface nel nostro paese non è molto conosciuto (anzi, quasi per niente) ed infatti sono ben dieci edizioni che a Tale e Quale Show artisti bianchi interpretano artisti afrodiscendenti imitandone la voce, le gesta, il look e… il colore della pelle. Da Rihanna a Beyoncé passando per Stevie Wonder fino a Gloria Gaynor, Donna Summer e Grace Jones, ma la lista potrebbe essere davvero infinita. Colorarsi la pelle di nero però (negli Stati Uniti d’America in particolar modo) è considerato razzista e nessuno lo fa per evitare proprio di essere additati di Blackface, pratica diffusa negli spettacoli teatrali dell’Ottocento, che consiste nel truccarsi e conciarsi in maniera caricaturale e macchiettistica da afrodiscendente. I truccatori di ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 settembre 2020) Ilnel nostro paese non è molto conosciuto (anzi, quasi per niente) ed infatti sono ben dieci edizioni che aartisti bianchi interpretano artisti afrodiscendenti imitandone la voce, le gesta, il look e… il colore della pelle. Da Rihanna a Beyoncé passando per Stevie Wonder fino a Gloria Gaynor, Donna Summer e Grace Jones, ma la lista potrebbe essere davvero infinita. Colorarsi la pelle di nero però (negli Stati Uniti d’America in particolar modo) è considerato razzista e nessuno lo fa per evitare proprio di essere additati di, pratica diffusa negli spettacoli teatrali dell’Ottocento, che consiste nel truccarsi e conciarsi in maniera caricaturale e macchiettistica da afrodiscendente. I truccatori di ...

BITCHYFit : Blackface a Tale e Quale Show: Carlo Conti risponde alla polemica - poalinee : Scusate ma io non capisco la polemica #blackface a Tale e Quale. Si tratta di imitare un personaggio, assomigliargl… - TV_Italiana : Avete ascoltato le parole di @CarContiRai sulla polemica #Blackface a #TaleeQualeShow? - sciacquafresell : questo è il link della petizione per mettere un punto fermo alla blackface a tale e quale show firmate per favore… - twovofus : !!! Per favore firmate questa petizione. Lo show tale e quale non puó continuare ad andare in onda continuando a fa… -