Maria Monsè | sua figlia a 14 anni dal chirurgo estetico | è bufera

Maria Monsè ha fatto ritoccare il naso alla figlia Perla di 14 anni provocando una bufera sui social e Selvaggia Lucarelli chiede l'intervento dei servizi sociali. Maria Monsè ha fatto ritoccare chirurgicamente il naso alla figlia di 14 anni ed è finita al centro di una bufera. La soubrette ha pubblicizzato l'intervento sulla copertina del settimanale Nuovo facendo indignare anche la giornalista Selvaggia Lucarelli. La vicenda era già stata raccontata e in parte anticipata durante una puntata di Pomeriggio 5, la trasmissione di Barbara D'Urso. Maria Monsè aveva detto nel salotto di 'Carmelita' "Mia figlia ha il complesso del naso perché ha una piccola gobbetta. All'inizio io e ...

