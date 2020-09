Il presidente Inps Tridico: “L’aumento di stipendio? Nulla da chiarire, non mi dimetto” (Di lunedì 28 settembre 2020) Aumento stipendio, il presidente dell’Inps Tridico: “Non mi dimetto” Dopo le polemiche sul suo aumento di stipendio, il presidente dell’Inps Pasquale Tridico fa sapere che non ha nessuna intenzione di dimettersi. A raccogliere le sue dichiarazioni è il Corriere della Sera, che ha contattato telefonicamente il presidente dell’Inps. Tridico, oltre a confermare che non si dimetterà, ha dichiarato che non c’è Nulla da chiarire perché “ha già detto tutto il comunicato della direzione del personale dell’Inps”. Già nella giornata di domenica 27 settembre, ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) Aumento, ildell’: “Non mi dimetto” Dopo le polemiche sul suo aumento di, ildell’Pasqualefa sapere che non ha nessuna intenzione di dimettersi. A raccogliere le sue dichiarazioni è il Corriere della Sera, che ha contattato telefonicamente ildell’, oltre a confermare che non si dimetterà, ha dichiarato che non c’èdaperché “ha già detto tutto il comunicato della direzione del personale dell’”. Già nella giornata di domenica 27 settembre, ...

