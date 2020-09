Grande Fratello Vip, Alessi a proposito di AresGate: “Io Lucifero lo conosco bene” e vi dico anche chi è Adua De Vesco (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ esploso un caso da quando , durante una serata, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra si sono appartati su divano a parlare del loro passato all’interno di una agenzia di cui facevano parte che, più che un’agenzia, è stata definita una setta. Le parole che sono trapelate, sia quelle dette che quelle non dette, hanno alzato un polverone perché da lì tanti altri vip hanno rilasciato delle testimonianze, abbastanza in silenzio e in segreto che, pare avvalorino quanto detto dai due ragazzi. La posizione di Mediaset riguardo all’Ares gate Dopo che è esploso il caso Barbara D’Urso ha detto che le erano arrivati tantissimi messaggi sul suo telefono di gente famosissima che dava la propria testimonianza se non proprio uguale, molto simile a quella di Adua e ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 28 settembre 2020) E’ esploso un caso da quando , durante una serata,Dele Massimiliano Morra si sono appartati su divano a parlare del loro passato all’interno di una agenzia di cui facevano parte che, più che un’agenzia, è stata definita una setta. Le parole che sono trapelate, sia quelle dette che quelle non dette, hanno alzato un polverone perché da lì tanti altri vip hanno rilasciato delle testimonianze, abbastanza in silenzio e in segreto che, pare avvalorino quanto detto dai due ragazzi. La posizione di Mediaset riguardo all’Ares gate Dopo che è esploso il caso Barbara D’Urso ha detto che le erano arrivati tantissimi messaggi sul suo telefono di gente famosissima che dava la propria testimonianza se non proprio uguale, molto simile a quella die ...

lucatelese : Ma secondo voi il presidente del più grande ente prdvidienziake d’Europa può guadagnare almeno quanto un autore del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - stanzaselvaggia : Quindi stasera al Grande fratello vip 5 Garko ha detto di essere gay. Pazzesco. Non sapevo che fosse l’edizione numero 5.#GFVIP - VincenzoCasert7 : @VRRidersAcademy @Luca_Marini_97 @MotoGP @SkyRacingTeam @ValeYellow46 Grandissimo fratello Vale, e Grande fratellino Luca - ElevenInsolente : @LegaSalvini Che squallore!Ma un po’ di decoro!Sei un senatore (purtroppo),non un concorrente del grande fratello ?? -