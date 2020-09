Smart Working, le dieci regole d'oro per la videocall perfetta: cosa fare e non fare (Di sabato 26 settembre 2020) Si fa presto a dire videocall . In realtà la questione è meno ovvia di quanto si possa pensare. E no, non è solo una questione di qualità dei microfoni, auricolari, webcam. Dallo sfondo all'invito, ... Leggi su leggo (Di sabato 26 settembre 2020) Si fa presto a dire. In realtà la questione è meno ovvia di quanto si possa pensare. E no, non è solo una questione di qualità dei microfoni, auricolari, webcam. Dallo sfondo all'invito, ...

AnnalisaChirico : Domani tutti al seggio con la mascherina! Non c’è motivo per non recarsi a votare. Servono ottimismo e responsabili… - La7tv : #lariachetira Smart working, Domenico De Masi (sociologo): 'Agli architetti dicevo 'Perché continuate a costruire u… - ottami73 : @MarcoTS940S @pbecchi @michelerizzi3 A chi fa smart working forse si ma agli altri non credo. A luglio avevano dett… - Emilystellaemi2 : RT @Blackmb7passi: Era ovvio che con la riapertura delle scuole, delle attività e con lo stop allo smart working, i casi sarebbero aumentat… - Paolo18030138 : RT @Blackmb7passi: Era ovvio che con la riapertura delle scuole, delle attività e con lo stop allo smart working, i casi sarebbero aumentat… -