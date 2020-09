Duplice omicidio di Lecce, l’autopsia: “Ferocia inaudita contro la donna” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Andrea, no!”. Queste le parole pronunciate lo scorso lunedì sera sul pianerottolo di casa da Eleonora Manta mentre il suo assassino la uccideva a coltellate, prima di fare altrettanto, sulla rampa delle scale, con il suo fidanzato Daniele De Santis. Ma chi è questo Andrea? Sicuramente si tratta del nome del testimone, che abita nell’appartamento accanto a quello dei due giovani uccisi, e che ha visto con i suoi occhi la ragazza agonizzante e il killer in fuga, fornendo elementi utili per le indagini. Andrea, però, potrebbe essere anche il nome dell’omicida, che in quel momento si stava accanendo sul corpo di Eleonora. Secondo le forze dell’ordine infatti non ci sono dubbi sul fatto che i due conoscessero il loro assassino, visto che lo hanno fatto entrare in casa senza opporre alcun tipo di resistenza. Ma restano ancora da chiarire le ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020) “Andrea, no!”. Queste le parole pronunciate lo scorso lunedì sera sul pianerottolo di casa da Eleonora Manta mentre il suo assassino la uccideva a coltellate, prima di fare altrettanto, sulla rampa delle scale, con il suo fidanzato Daniele De Santis. Ma chi è questo Andrea? Sicuramente si tratta del nome del testimone, che abita nell’appartamento accanto a quello dei due giovani uccisi, e che ha visto con i suoi occhi la ragazza agonizzante e il killer in fuga, fornendo elementi utili per le indagini. Andrea, però, potrebbe essere anche il nome dell’omicida, che in quel momento si stava accanendo sul corpo di Eleonora. Secondo le forze dell’ordine infatti non ci sono dubbi sul fatto che i due conoscessero il loro assassino, visto che lo hanno fatto entrare in casa senza opporre alcun tipo di resistenza. Ma restano ancora da chiarire le ...

