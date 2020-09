Renzi: Salvini sognava di fare il cappotto. Non è andata così, la Toscana non ci è cascata. (Di mercoledì 23 settembre 2020) di Matteo Renzi. Sono davvero felice del risultato delle elezioni regionali. La partita chiave era la Toscana. Se l’avessimo persa, oggi racconteremmo tutti un’altra storia. Al Governo, nella maggioranza, a Firenze. E tutti direbbero: “il candidato scelto da Renzi ha perso!”. E invece le cose sono andate bene, stavolta! Merito innanzitutto di Eugenio Giani che … Leggi su freeskipper (Di mercoledì 23 settembre 2020) di Matteo. Sono davvero felice del risultato delle elezioni regionali. La partita chiave era la. Se l’avessimo persa, oggi racconteremmo tutti un’altra storia. Al Governo, nella maggioranza, a Firenze. E tutti direbbero: “il candidato scelto daha perso!”. E invece le cose sono andate bene, stavolta! Merito innanzitutto di Eugenio Giani che …

