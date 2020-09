Caos stadi, Sileri: "All'Olimpico 25mila spettatori". Ma c'è l'incognita Cts. Venerdì il vertice (Di mercoledì 23 settembre 2020) La capienza degli stadi potrebbe essere presto allargata e all'Olimpico si potrebbe consentire l'accesso anche di 20-25mila spettatori. A sostenerlo è il viceministro della Salute Pier Paolo Sileri, intervistato a "Un giorno da pecora". "Io penso che l'ingresso ai tifosi si può portare ad un terzo della capienza dello stadio. Nel caso dell' Olimpico, ad esempio, che può contenere circa 80 mila persone, io penso che l'ingresso potrebbe essere consentito a circa 20 o 25 mila tifosi" ha detto Sileri. Sul tema è intervenuto anche il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: "La novità di queste ore è che ieri, in un incontro che abbiamo avuto col presidente ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 23 settembre 2020) La capienza deglipotrebbe essere presto allargata e all'si potrebbe consentire l'accesso anche di 20-. A sostenerlo; il viceministro della Salute Pier Paolo, intervistato a "Un giorno da pecora". "Io penso che l'ingresso ai tifosi si può portare ad un terzo della capienza delloo. Nel caso dell', ad esempio, che può contenere circa 80 mila persone, io penso che l'ingresso potrebbe essere consentito a circa 20 o 25 mila tifosi" ha detto. Sul tema; intervenuto anche il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: "La novità di queste ore; che ieri, in un incontro che abbiamo avuto col presidente ...

